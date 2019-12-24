Москва, , 12:46 — REGNUM Решение об активизации межпарламентского сотрудничества с африканскими странами можно только приветствовать, ведь именно понимание — основа взаимовыгодного сотрудничества, а будущее нашей планеты — за странами Востока и Юга, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 24 декабря, комментируя высказывания главы Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Как сообщалось ранее, Матвиенко назвала сочинский саммит «Россия — Африка» «событием беспрецедентного масштаба» и призвала членов Совета Федерации активизировать межпарламентское сотрудничество с африканскими странами.

«Решение об активизации межпарламентского сотрудничества с африканскими странами можно только приветствовать. Такие связи — не пустой придаток отношений с любым государством, любой страной, они — их важная составляющая.

Международное сотрудничество мы потому и называем международным, что оно осуществляется в своей основе между народами, хотя и выстраивается государственными органами, политиками, общественными деятелями. К сожалению, далеко не всегда в государственных структурах превалируют представители именно народа, его трудового, созидающего большинства, но в идеале именно так должно быть. В парламенте, даже нашем, их больше.

Помню, в советский период мне приходилось заниматься, в том числе, и сотрудничеством на уровне законодателей СССР и африканских стран. Это общение очень помогало нам, сотрудникам МИД, углубляло наши знания о странах, с которыми мы работали. Многие депутаты-африканцы, посетив нашу страну, лучше узнавали её, а потом шли на работу в правительство, возглавили департаменты и министерства. Точно так же положительное воздействие в смысле понимания того, с кем и зачем мы ведём сотрудничество в Африке, оказывали поездки в африканские страны на депутатов Верховного Совета СССР.

Основа разумного и взаимовыгодного сотрудничества — это понимание друг друга. Хорошо было бы восстановить такое понимание и с законодателями Европы и США, и это надо стараться делать. Но надо также понимать, что будущее планеты не за этими странами, оно за странами Востока и Юга. В этом смысле межпарламентским связям с африканскими странами стоит искренне пожелать успеха», — отметил Михаил Демурин.