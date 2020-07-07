Бишкек, , 16:12 — REGNUM Во время пандемии коронавирусной инфекции правительству Киргизии удалось организовать возвращение на родину 20 638 киргизстанцев, застрявших в странах ближнего и дальнего зарубежья из-за закрытия границ и отмены авиарейсов. Об этом сегодня, 7 июля, на брифинге заявил замминистра иностранных дел Нуран Ниязалиев.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, киргизстанские власти продолжают работу по возвращению граждан Киргизии, а киргизстанские дипломаты оказывают остающимся за границей соотечественникам всестороннее содействие.

Он также сообщил, что в настоящее время 7 812 киргизстанцев из 57 стран мира обратились в посольства и консульства с просьбой помочь им вернуться в Киргизию.

Подводя итог, высокопоставленный чиновник отметил тяжелую эпидемиологическую ситуацию в Киргизии и призвал находящихся в других странах соотечественников оставаться там до восстановления авиасообщения.