Бишкек, , 20:02 — REGNUM За неделю министерство финансов Киргизии выделило на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией 604,7 млн сомов (552,8 млн рублей). Об этом на брифинге в правительстве заявила глава минфина Бактыгуль Жеенбаева.

По ее словам, министерство чрезвычайных ситуаций получило 32,7 млн сомов (29,9 млн рублей) на организацию карантинных зон. Кроме того, для МЧС планируют выделить еще 52,9 млн сомов (48,3 млн рублей) на организацию работы в обсервациях.

Министерству иностранных дел предоставили 15 млн сомов (13,7 млн рублей) на работу с мигрантами.

Министерство здравоохранения получило 110,8 млн сомов (101,3 млн рублей), из которых на выплату компенсаций медикам направлено 17,8 млн сомов (16,3 млн рублей) и на закупку расходников для ПЦР-тестов — 93 млн сомов (85 млн рублей).

Также деньги выделили на приобретение кислородных концентратов — 50 млн сомов (45,7 млн рублей) и средств индивидуальной защиты — 300 млн сомов (274,3 млн рублей).

Еще 91,7 млн сомов (83,8 млн рублей) получил фонд обязательного медстрахования на компенсационные выплаты работникам учреждений здравоохранения.