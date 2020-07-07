Лондон, , 11:15 — REGNUM Намерение Израиля аннексировать Западный берег реки Иордан в соответствии с планом президента США Дональда Трампа по урегулированию в регионе беспокоит власти Великобритании. Об этом британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил 6 июля главе израильского правительства Биньямину Нетаньяху в телефонном разговоре.

Джонсон предупредил, что односторонняя территорий на Западном берегу будет означать шаг назад в отношении мирных перспектив в регионе.

«Он выразил свою личную поддержку Израилю и призвал премьер-министра Нетаньяху вернуться к переговорам с палестинцами», — приводит слова представителя Джонсона агентство Press Association.

Ранее Джонсон уже предостерегал Израиль от распространения суверенитета на Западный берег реки Иордан, отмечая, что Лондон такой шаг не признает. В израильской газете Yedioth Ahronoth 1 июля он написал, что такая аннексия противоречит международному законодательству и интересам самого Израиля.

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