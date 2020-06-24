Тель-Авив, Израиль, , 20:14 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал Израиль отказаться от планов по аннексии оккупированных территорий Западного берега реки Иордан. Об этом 24 июня он сообщил во время онлайн заседания СБ ООН.

«Я призываю правительство Израиля отказаться от планов по аннексии», — отметил Гуттериш.

По мнению генерального секретаря, если данный факт состоится, то это нанесет серьезный ущерб перспективам решения конфликтам между Израилем и Палестиной.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о своем желании аннексировать указанные территории во время своей предвыборной кампании. Вокруг этого стремления была выстроена его агитация.