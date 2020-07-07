Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил 6 июля в эфире телеканала Fox News.

«Мы относимся к этому очень серьезно. Мы определённо рассматриваем этот вопрос», — сказал Помпео в ответ на вопрос ведущей, могут ли в США, по примеру Индии, запретить работу китайских социальных сетей, в том числе TikTok, в связи с тем, что эти сети якобы передают пользовательские данные властям Китая, а также занимаются пропагандой.

Ведущая отметила, что в США пользователей TikTok насчитывается более 30 млн.

Подчеркнув, что в отношении китайских приложений, которые установлены у граждан страны на смартфонах, «США примут должные меры», Помпео дал понять, что не хотел бы высказываться по этому вопросу подробнее до того, как его прокомментирует президент США Дональд Трамп.

Напомним, 29 июня в Индии было принято решение заблокировать соцсеть TikTok, мессенджер WeChat и ещё 57 приложений, разработанных в Китае, как «наносящие вред суверенитету и целостности Индии, обороноспособности Индии, безопасности государства и общественного порядка».

Как сообщало ИА REGNUM, социальная сеть для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance в ближайшие дни станет недоступной для пользователей на территории Гонконга в связи с принятием Китаем поправок в закон о национальной безопасности.

Ранее Google, Facebook, WhatsApp, Telegram и другие крупнейшие IT-компании объявили о том, что перестанут выдавать информацию о жителях Гонконга властям Китая, пока экспертами не будет дана оценка закону с точки зрения соответствия правам человека.

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