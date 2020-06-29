Нью-Дели, , 19:39 — REGNUM Китайскую соцсеть TikTok, мессенджер WeChat и ещё 57 приложений запретили власти Индии. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба правительства страны.

Основная часть приложений разработана в Китае. Они будут полностью заблокированы на мобильных и других устройствах с формулировкой «наносящие вред суверенитету и целостности Индии, обороноспособности Индии, безопасности государства и общественного порядка».

В список запрещённых вошли браузер UC Browser, приложения Kwai, Baidu map, Clash of Kings, Mi Community, Club Factory, UC News, Weibo, QQ Music, Mobile Legends.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что популярную в социальных сетях египетскую танцовщицу суд Египта приговорил за распущенность к трём годам тюремного срока.

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