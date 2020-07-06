Москва, , 14:12 — REGNUM Ввести штрафы за отказ от домашних животных предложили в комитете Госдумы по экологии, также предлагается ряд санкций, призванных стимулировать ответственное обращение с питомцами.

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды предлагает закрепить в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ) ответственность для хозяев, выбрасывающих своих домашних животных, например, кошек или собак, на улицу, сообщил глава комитета Владимир Бурматов («Единая Россия»), пишет Интерфакс.

Одновременно предполагается ввести штрафы за нарушения правил содержания и выгула животных административную ответственность, за жестокое обращение с животными — уголовная ответственность уже существует.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла закон об ответственном обращении с животными. Кроме того, предполагается провести чипирование домашних животных.

Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») предложил создать общероссийскую базу данных по всем домашним животным.

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