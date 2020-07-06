Нью-Дели, , 12:00 — REGNUM Положение в регионе Ладакх остаётся напряжённым, несмотря на усилия Индии по смягчению конфликта с Китаем. Об этом пишет 6 июля газета Hindustan Times со ссылкой на индийские военные источники.

Положение на линии действительного контроля (LAC) в Восточном Ладакхе по-прежнему напряжённое спустя два месяца после столкновений индийских военных с китайскими. Переговоры Китая и Индии на военном и дипломатическом уровне не привели к смягчению ситуации, констатируют собеседники издания.

Были достигнуты договоренности о поэтапном отводе войск, однако военные остаются на своих позициях. В силу этого обстановка на востоке Ладакха опасна и непредсказуема, военные группировки обеих сторон, судя по всему, останутся на местах до зимы, добавили они.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в союзном Индии регионе Ладакх произошли столкновения с участием китайских и индийских солдат, в результате которых более ста из них пострадали. Новые стычки произошли в середине июня в районе реки Галван.

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