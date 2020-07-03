Сиэтл, США, , 11:23 — REGNUM Строительство тоннеля Зоджила на севере Индии, который свяжет Кашмир и Ладакх, начнется в ближайшее время. Об этом заявил министр дорожного транспорта Нитин Зоджила, сообщает The Times of India.

По его словам, тоннель имеет стратегическое значение, так как автомагистраль, соединяющая Кашмир с Индией остается закрытой в зимнее время из-за сильных снегопадов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с визитом в Ладакх. Визит организован на фоне сохраняющейся напряженности между Индией и Китаем.

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