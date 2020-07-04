Таллин, , 17:39 — REGNUM Председателем эстонской Консервативной народной партии (EKRE) в субботу, 4 июля, избран министр финансов страны Мартин Хельме. Такое решение было принято на партийном съезде, трансляцию которого вели ведущие СМИ страны.

Кандидатуру Хельме, который сменил на этом посту своего отца, поддержали почти единогласно — 382 делегата съезда из 391.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июня министр финансов Эстонии Мартин Хельме потребовал освободить от занимаемой должности президента страны Керсти Кальюлайд.

По его словам, глава государства, которая злоупотребляет властью и нарушает Конституцию, отказалась подписывать принятые парламентом поправки в закон «О дипломатической службе», поэтому «она должна быть отстранена».

Читайте также: Эстонский министр потребовал отстранить от должности главу государства