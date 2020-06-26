Таллин, , 01:06 — REGNUM Освободить от занимаемой должности президента Эстонии Керсти Кальюлайд потребовал министр финансов этой страны Мартин Хельме, пишет 25 июня газета Postimees.

По его словам, президент отказалась подписывать принятые парламентом поправки в закон «О дипломатической службе», основываясь на политических аргументах.

«То, что она постоянно это делает, означает, что она злоупотребляет властью и нарушает конституцию — она должна быть отстранена от должности за эти две вещи», — объяснил Хельме.

Ранее, напомним, Кальюлайд не стала провозглашать поправки к закону «О дипломатической службе», поскольку, по её словам, они противоречат Конституции Эстонии.

Возражения президента вызвали поправки, в соответствии с которыми социальные гарантии предоставляются только супругам в соответствии с законом «О семье» и не предоставляются партнёрам в однополых браках.

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