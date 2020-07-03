Бишкек, 3 июля 2020, 14:47 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов депутатов республиканского парламента на 4 октября 2020 года.
Глава государства поручил руководству центральной комиссии по выборам и проведению референдумов заняться подготовкой к выборам, а правительству — выделить центризбиркому финансы для организации и проведения голосования, и принять меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности.
Также Жээнбеков поручил правоохранительным органам обеспечить охрану транспортных средств, перевозящих избирательные документы.
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