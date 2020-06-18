Бишкек, , 20:11 — REGNUM Депутаты парламента Киргизии в третьем (финальном) чтении большинством голосов одобрили закон о снижении избирательного порога. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания республики.

Теперь на предстоящих парламентских выборах депутатами смогут стать представители партий, набравших не менее 7% от общего числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании, а не 9%, как это было ранее.

ИА REGNUM напоминает, что в 2010 году избирательный порог на выборах в республиканский парламент Киргизии составлял 5% от количества голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В 2015 году его повысили до 7%, а в 2017 году — до 9%.

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