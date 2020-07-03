Москва, , 14:08 — REGNUM Российский президент Владимир Путин постоянно работает над укреплением государства, которое по историческим меркам сформировалось недавно. Об этом заявил 3 июля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Путина об уязвимости России.

Днём ранее в обращении к гражданам Путин заявил, что современная Россия пока находяится в стадии становления, ведь после распада СССР прошло относительно немного времени. Государство ещё остаётся уязвимым, многое в нём сделано «на живую нитку».

Песков подчеркнул, что после совершенно беспрецедентного коллапса, каким было обрушение Советского Союза, прошло немного времени для того, чтобы Российская Федерация полноценно укрепилась, а её основы зацементировались.

Процесс укрепления и совершенствования идёт, очень важным шагом стало внесение изменений в Конституцию. Двадцать лет назад государство находилось в условиях экзистенциальных угроз — внутри и снаружи, добавил он.

«Владимир Путин работает над этим постоянно, это — один из приоритетов его работы», — подчеркнул Песков, говоря об укреплении государства.

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