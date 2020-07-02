Ново-Огарево, Московская область, , 15:08 — REGNUM Россия всё ещё остаётся очень молодым государством по историческим меркам, а потому достаточно уязвимым. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июля заявил президент Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».

"Нельзя забывать и ещё об одном. А именно, после крушения, развала Советского Союза прошло по историческим меркам совсем немного времени. И современная Россия, безусловно, находится ещё в стадии формирования, становления», — заявил Путин.

«Это касается всех аспектов нашей жизни: и политической системы, и экономики, и так далее. Мы во многом ещё очень уязвимы, у нас масса, как говорят в народе, сделано пока на живую нитку. Нам нужна внутренняя стабильность и время для укрепления страны. Всех её институтов», — подчеркнул президент.