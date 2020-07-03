Москва, , 13:44 — REGNUM Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия») предложил создать при Минздраве совет по вакцинации.

«Я уверен, что в этих условиях нам нужно создать отдельный совет по вакцинации при Минздраве РФ, совещательный коллегиальный орган, в который войдут вирусологи, иммунологи, представители общественных организаций», — заявил Морозов в ходе онлайн брифинга.

Кроме того, по мнению главы профильного комитета необходим «отдельный ресурс, на котором будет открыта вся информация (о вакцинах и вакцинации)».

Портал должен иметь функции обратной связи с населением, полагает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, создание вакцин от коронавруса вновь всколыхнуло тему обязательности или необязательности прививок. Законопроект о компенсационных выплатах в случае поствакцинальных осложнений подготовил депутат Госдумы Николай Николаев («Единая Россия»). Проект закона 1 июня направлен в правительство РФ для получения отзыва.

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