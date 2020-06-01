Москва, , 16:03 — REGNUM Законопроект о компенсационных выплатах в случае поствациональных осложнений подготовил депутат Госдумы Николай Николаев («Единая Россия»). Проект закона направлен в правительство РФ для получения отзыва.

«Подготовил законопроект, в котором предлагаю изменить размер компенсационных выплат в случае поствакцинальных осложнений и сделать их такими же, как выплаты в случае природных или техногенных чрезвычайных ситуаций и террористических актов, а именно: в случае смерти — 1 млн рублей, в случае нанесения вреда здоровью из-за поствакцинальных осложнений — 400 тыс. рублей, доплата в случае инвалидности — 12 тыс. рублей ежемесячно», — отметил Николаев в соцсетях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, широкий резонанс вызвало предложение Минюста ввести штрафы за отказ от вакцинации.