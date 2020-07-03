Токио, , 06:04 — REGNUM Токийская прокуратура направила в США запрос на выдачу двух человек, Майкла Тейлора и Питера Тейлора, обвиняемых в том, что они помогли экс-главе альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлосу Гону бежать из Японии. Об этом 3 июля со ссылкой на официальное заявление прокуратуры сообщает агентство Kyodo.

Майкл Тейлор и его сын Питер были арестованы в США в конце мая по запросу из Токио. По версии японской стороны, они помогли Гону скрыться от правосудия.

Напомним, Гон, добровольно явившийся в прокуратуру в Токио, был арестован 19 ноября 2018 года. Причина — выявленные в Nissan Motor Co. налоговые нарушения, касающиеся сокрытия доходов. Уже через три месяца, 6 марта 2019 года, Гон вышел под залог.

30 декабря того же года он, по данным СМИ, был тайно вывезен из Японии в Ливан, гражданином которого он является по рождению. Оказавшись в Ливане, он обвинил японское правосудие в фальсификациях. Интерпол 2 января 2020 года выдал международное предписание на арест Гона.

Как сообщало ИА REGNUM, на следующий день после ареста Тейлоров в США, прокуратура Токио заявила, что начала подготовку запроса на их выдачу Японии.

Старший из Тейлоров, Майкл, служил в американской армии в спецподразделении зелёных беретов, а после отставки возглавлял частную компанию в сфере безопасности. Правоохранительные органы Японии считают, что именно Тейлоры вывезли Гона из страны, пронеся его в ящике для звуковой аппаратуры в частный бизнес-джет.

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