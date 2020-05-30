Париж, , 09:33 — REGNUM Бывший генеральный директор компании Renault Карлос Гон требует выплаты пенсии в размере 250 000 евро, передает BFM TV.

Адвокаты Карлоса Госна обратились в Булонский суд по трудовым делам «в срочном порядке» 20 декабря. Однако, к всеобщему удивлению, на слушаниях 21 февраля они попросили перенести заседание на более позднюю дату, назначенную на 17 апреля. Из-за эпидемии COVID-19 слушание было перенесено на май 2020 года.

Компания Renault считает, что Карлос Гон не имеет права на это возмещение, поскольку он не был сотрудником компании в течение многих лет, а его трудовой договор был нарушен.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники завода Renault в Мобеже на севере Франции объявили забастовку после того, как руководство сообщило о сокращении примерно 15 000 рабочих мест в мире, в том числе 4600 во Франции.

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