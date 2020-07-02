Бишкек, , 19:53 — REGNUM Прибывшие в Киргизию специалисты Роспотребнадзора во главе с заместителем руководителя этого ведомства Вячеславом Смоленским помогут киргизстанским коллегам бороться с распространением коронавируса. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По словам главы правительства, договоренность о приезде российской делегации была достигнута в ходе недавних переговоров между президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и президентом России Владимиром Путиным.

«Это хороший пример обмена опытом, который будет очень полезен киргизстанским эпидемиологам, инфекционистам и вирусологам», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

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