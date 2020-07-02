Бишкек, , 13:43 — REGNUM За последние сутки в Киргизии зарегистрировали еще 526 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. В том числе среди медицинских работников — 42. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения минздрава Айнура Акматова.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Чуйской области — 231 и в столице республики, городе Бишкеке — 211.

Всего с начала пандемии в Киргизии зафиксировано 6 261 подтвержденный случай заболевания COVID-19. В том числе у 921 медицинского работника.

За минувшие сутки в стране умерли от коронавируса еще четыре человека. Всего в Киргизии зарегистрировано 66 летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

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