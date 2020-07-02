Париж, , 15:46 — REGNUM Амели де Монтшалин, государственный секретарь по европейским делам при министре иностранных дел Франции, совершила визиты в Эстонию и Швецию 1 и 2 июля 2020 года, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Госсекретарь еще раз подтвердит важность соглашения по европейскому плану восстановления перед лицом чрезвычайной экономической и социальной ситуации.

Амели де Монтшалин подчеркнула необходимость выделения по меньшей мере 500 млрд евро на благо секторов и регионов, наиболее пострадавших от эпидемии.

В Таллине госсекретарь провела переговоры с министром иностранных дел Эстонии. По этому случаю стороны одобрили совместную декларацию по европейской тематике, а также декларацию о франко-эстонском сотрудничестве в области кибербезопасности.

В Стокгольме Амели де Монтшалин встретилась с министром иностранных дел Анной Линд, а также министром экономики и представителями бизнес-сообщества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Франция сделала заявление по поводу внутренних дел Ирана после вынесения смертного приговора Рухолле Заму, руководителю контрреволюционного сайта Amad News и Телеграмм-канала.

Подробнее в материале: МИД Франции выступил с заявлением по внутренним делам Ирана