Тегеран, , 11:17 — REGNUM 1 июля Франция вновь сделала заявление по поводу внутренних дел Ирана после вынесения смертного приговора Рухолле Заму, руководителю контрреволюционного сайта Amad News и Телеграмм-канала. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Министерство иностранных дел Франции в своём послании назвало смертный приговор серьезным ударом по свободе выражения мнений и свободе прессы в Иране.

Представитель судебной власти Ирана Голам Хоссейн Эсмаили ранее заявил, что Зам был приговорен к смертной казни после того, как был осужден за Эфсад-э Фель-АРЗ (распространение коррупции на земле). Представитель судебной власти отметил, что приговор не является окончательным и может быть обжалован.

Amad News была известна распространением компрометирующего контента против исламского истеблишмента, оскорблением святынь иранских мусульман и публикацией фэйковых новостей с целью скомпрометировать иранское правительство перед народом.

Иран арестовал Рухоллу Зама в 2019 году в результате проведённой операции разведывательной организацией КСИР.