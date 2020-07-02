Москва, , 14:50 — REGNUM На итоги голосования по поправкам к Конституции РФ в Ненецком автономном округе мог повлиять ряд факторов. Об этом сегодня, 2 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Если это проецировать на общее количество избирателей по стране, конечно, количество избирателей, которые голосовали против в Ненецком автономном округе, оно весьма незначительное, — подчеркнул официальный представитель Кремля. — Хотя это позиция, которую заняли эти люди».

Одной из причин, по его словам, мог стать вопрос объединения региона с Архангельской областью.

«Очевидно, что на такие результаты голосования оказали влияние другие факторы, которые важны для жителей региона, — отметил пресс-секретарь главы государства. — Нельзя исключать, что тематика объединения субъектов также была соответствующим образом воспринята в этом округе и повлияла на результат».

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно информации ЦИК, в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, которое проходилось с 25 июня по 1 июля, приняли участие 65% избирателей. При этом более 77% принявших участие плебисците выступили в поддержку принятия поправок, почти 21% высказался против. При этом Ненецкий автономный округ (НАО) оказался единственным регионом в России, где более половины проголосовавших (54,57%) выступили против внесения изменений в Основной закон страны.

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