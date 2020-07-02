Москва, , 12:54 — REGNUM В России состоялся «триумфальный референдум» о доверии президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину. Легко прогнозировался высокий интерес к теме поправок. Собственно, это было обусловлено общественной активностью в процессе формулирования поправок, инициирования поправок», — сказал журналистам Песков.

По его словам, «высочайшую явку и высочайший уровень поддержки» ранее было трудно спрогнозировать.

Песков подчеркнул, что Кремль не будет разбираться с регионами, показавшими низкую явку на голосование.