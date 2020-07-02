Сана, , 02:20 — REGNUM Самолёты арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесли массированные удары по ряду провинций Йемена, контролируемых хуситами, в том числе по некоторым районам столицы Йемена Саны. Об этом 2 июля сообщает телеканал Al Masirah.

Отмечается, что в результате воздушного удара по различным районам столицы, включая окрестности международного аэропорта, ранения получили несколько человек, а также был причинён ущерб зданию министерства информации правительства хуситов. В ходе бомбардировок альянсом домов местных жителей в северной провинции Саада погибли двое гражданских и ещё четверо получили ранения.

Всего, по утверждению телеканала, с полуночи на 2 июля коалиция нанесла порядка 20 ударов по столице Сане и примерно столько же по другим целям вблизи столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД Южной Кореи осудили нападение хуситов на Саудовскую Аравию, назвав их «неприемлемыми». Напомним, что 22 и 23 июня йеменские хуситы совершили ракетный обстрел и атаку беспилотников на столицу Саудовской Аравии.

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