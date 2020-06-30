Вена, , 11:07 — REGNUM Решение о выделении Йемену в качестве гуманитарной помощи €1 млн приняло правительство Австрии. Об этом 30 июня сообщил австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг, слова которого приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

«Выделяя средства, как решено сегодня, мы оказываем срочную необходимую помощь на месте, чтобы снизить страдание гражданского населения в Йемене», — заявил глава МИД Австрии.

Также он указал, что гуманитарное положение в стране является катастрофическим из-за затяжного вооруженного конфликта.

Кроме этого, Шалленберг уточнил, что данные средства будут переведены Международному Комитету Красного Креста, находящемуся в Йемене.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, с августа 2014 года в Йемене продолжается конфликт между правительством и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне признанного международным сообщество правительства во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади военные действия ведет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ.