Брюссель, , 15:39 — REGNUM Процесс вывода из Германии части военного контингента ВС США не будет проходить быстро, так как он связан, помимо передислокации собственно военных, с переездом их семей. Об этом 30 июня рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг, в ходе своего выступления на видеоконференции Германского института GIGA.

По его словам, в настоящее время пока не было принято решений про то как именно будет нужно реализовать планы по выводу части военного контингента США и ему, как главе НАТО, нельзя делать спекуляций относительно даты такого вывода.

«Я могу сказать, что, конечно, многие военные в Германии находились постоянно. То есть речь идет о семьях, о постоянном жилье. Это не просто передислокация военных, которая производится быстро — это постоянно находящиеся силы, перемещение которых займет больше времени», — заявил Столтенберг.

Также генсек НАТО указал, что в настоящее время ещё нет согласований того каков план вывода американских военных.

«Пока непонятно и как будут выводиться эти военные. К примеру, будет ли идти речь о том, чтобы вывести их сначала в США, а затем распределить в другие места, или они потом опять будут перенаправлены в Европу», — отметил он, добавив, что пока по этим вопросам нет никаких договорённостей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 27 июня стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель считает, что присутствие американских войск в Германии отвечает интересам США.