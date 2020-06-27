Берлин, , 03:29 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что присутствие американских войск в Германии отвечает интересам США. Об этом она заявила в интервью ряду европейских газет, фрагменты из которого 26 июня опубликовала британская The Guardian.

По словам канцлера, даже ещё во время президентства Барака Обамы её правительство упрекали за недостаточные, по мнению США, военные расходы Германии ‑ и эта критика усилилась при новом президенте США Дональде Трампе. Но, при этом, военное присутствие США в Центральной Европе отвечает в первую очередь их собственным интересам.

«Американские войска в Германии помогают защищать не только Германию и европейскую часть НАТО, но и интересы Соединенных Штатов Америки», — сказала Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, политолог Владимир Шаповалов считает, что германская экономика является естественным конкурентом американской экономики, и противоречия между ними носят объективный характер.

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