Вашингтон, , 12:07 — REGNUM Россию и Китай объединяет общее сопротивление США, заявил первый заместитель государственного секретаря, спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган 30 июня на конференции аналитического центра German Marshall Fund.

«Кроме обоюдной решимости бросать вызов Соединенным Штатам Америки не существует единого фактора, который бы объединял эти две системы», — заявил спецпредставитель США.

По его мнению, позиции России и КНР различны по другим странам в разных регионах мира. Биган заявил, что Вашингтон старается исключить сближение двух стран на почве противостояния интересам США.

Как сообщало ИА REGNUM, западные СМИ сообщили, что Стивен Биган планирует посетить в начале июля Южную Корею. Стороны пока согласуют точную дату.

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