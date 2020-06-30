Сеул, 30 июня 2020, 09:49 — REGNUM На следующей недели госсекретарь и спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган посетит Южную Корею. Об этом 30 июня сообщает KBS со ссылкой на дипломатические источники.
По данным источникам, в настоящее время стороны согласовывают точную дату и повестку дня.
Известно, что госсекретарь США посетит Южную Корею спустя шесть месяцев после последнего визита в декабре прошлого года.
Предполагается, что по прибытии Стивен Биган встретится со спецпредставителем Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном и замминистром иностранных дел Чо Сэ Ёном.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня спецпредставитель Южной Кореи по КНДР посетил США и встретился с американским коллегой, с которым обсудил ситуацию на полуострове и вопрос принятия контрмер.
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