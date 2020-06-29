Пхеньян, , 13:34 — REGNUM Слухи о болезни лидера КНДР Ким Чен Ына не имеют под собой никаких оснований, заявил посол России в Северной Корее Александр Мацегора.

«Я уверен, что это безосновательные слухи, которые никакой почвы под собой не имеют», — сказал он в интервью ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года Ким Чен Ын некоторое время отсутствовал на публике. В связи с этим в западных СМИ появились сообщения, что у северокорейского лидера тяжелая болезнь. Ряд СМИ сообщили о кончине Ким Чен Ына.

В свою очередь в Южной Кореи заявили, что лидер КНДР не переносил хирургическое вмешательство, он чувствует себя хорошо.

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