Вашингтон, 12 мая 2020, 21:03 — REGNUM Председатель Госсовета Северной Кореи Ким Чен Ын жив, сообщил 12 мая журналистам помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Комментируя информацию о состоянии здоровья главы Северной Кореи, которой располагает администрация Штатов, О'Брайен отметил, что трудно что-то узнать о происходящем в этой стране.
Тем не менее Ким фигурирует на фотографиях, «где он жив и здоров».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 мая представитель южнокорейской разведки назвал нелепой информацию об операции на сердце у Кима.
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