Вашингтон, , 21:03 — REGNUM Председатель Госсовета Северной Кореи Ким Чен Ын жив, сообщил 12 мая журналистам помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Комментируя информацию о состоянии здоровья главы Северной Кореи, которой располагает администрация Штатов, О'Брайен отметил, что трудно что-то узнать о происходящем в этой стране.

Тем не менее Ким фигурирует на фотографиях, «где он жив и здоров».

О'Брайен «Предполагаем, что так и есть».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 мая представитель южнокорейской разведки назвал нелепой информацию об операции на сердце у Кима.

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