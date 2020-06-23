23 Июня
18:49
Путин: мы всё наверстаем и преодолеем любые трудности
Все проблемы Россия решит, всё, что было упущено из-за возникшего кризиса, наверстает, сообщил 23 июня глава страны Владимир Путин.
«Уверен, что вместе мы непременно решим все возникающие проблемы, всё обязательно наверстаем, преодолеем и временные, и любые другие трудности».
Путин
18:38
Стоматология после карантина: что будет с ценами
«Врачи-стоматологи и раньше пользовались индивидуальными средствами защиты (шапочки, маски, одноразовые перчатки), после каждого пациента инструменты дезинфицировались и стерилизовались, кабинет в перерывах кварцевался для уничтожения возбудителей заболеваний (не только коронавируса)».
Подробнее о том, что изменилось в работе стоматологии в новых условиях.
18:37
Регионам России будет выделено ещё 100 млрд рублей — Путин
Дополнительно сто миллиардов рублей будет выделено регионам России в качестве меры поддержки, сообщил 23 июня президент страны Владимир Путин в своём обращении к согражданам.