В России постепенно снижаются темпы распространения вируса. За три недели июня 2020 года — примерно на 15%. В стране развернуто более 180 тысяч коек для больных COVID-19. 14 научных центров работают над созданием вакцины.

Власти большей части регионов России постепенно снимают ранее введенные ограничения — открываются кафе, библиотеки, спортзалы, парки. Бизнес пытается хотя бы частично компенсировать урон от пандемии.

Неясными остаются перспективы нового учебного года, среди вариантов — перенос начала с сентября на октябрь либо продолжение дистанционного обучения.

Пытаясь смягчить удар по экономике, власти вливают значительные деньги в экономику, реализуют программы помощи, а также запускают крупномасштабные проекты модернизации инфраструктуры. Анонсированы серьезные налоговые послабления для предприятий IT-сферы.