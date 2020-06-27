Вашингтон, , 03:58 — REGNUM Администрация Facebook не намерена в дальнейшем делать какие-либо исключения из правил социальной сети для сообщений любых политических деятелей. Об этом говорится в опубликованном 26 июня заявлении главы корпорации Facebook Марка Цукерберга.

По его словам, некоторые правила для публикуемых в Facebook сообщений в течение последних недель были серьёзно пересмотрены. Если ранее случалось, что сотрудники Facebook не принимали никаких мер при публикации сообщений, которые нарушали правила, поскольку считали их «представляющими интерес» для общественности, то теперь такая практика значительно сократится.

Также в заявлении Цукерберга говорится, что сообщения с призывами к насилию или отказу от голосования будут удаляться «даже если это заявления политиков или властей».

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в начале июня ряд сотрудников американской компании Facebook уволились из-за разногласий с руководителем Марком Цукербергом по поводу записей президента США Дональда Трампа. А позднее, более 170 учёных, деятельность которых финансировал фонд Цукерберга и его жены Присциллы Чан, опубликовали открытое письмо, где раскритиковали главу соцсети за сдержанное отношение к высказываниям президента США об участниках протестов против жестокого обращения полиции и высказались в пользу ужесточения внутренней политики Facebook.

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