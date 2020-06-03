Вашингтон, , 23:57 — REGNUM Ряд сотрудников американской компании Facebook уволились из-за разногласий с руководителем Марком Цукербергом по поводу записей президента США Дональда Трампа. Об этом 3 июня сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, ряд сотрудников выразили недовольство позицией Цукерберга в связи с его отказом принимать какие-либо меры, когда американский лидер публикует в социальной сети Facebook информацию, являющуюся, по мнению сотрудников, оскорбительной либо заведомо ложной.

Цукерберг разъяснил свою позицию сотрудникам, уточнив, что, по его мнению, частные компании не могут брать на себя надзорные функции и указывать политикам на нарушения в их публикациях.

Сообщается, что после этого заявления руководителя Facebook из компании уволились сразу несколько сотрудников, в том числе два разработчика программного обеспечения. Они подтвердили эту информацию на своих личных страницах в социальных сетях.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уходе с руководящего поста в компании Twitter председателя совета директоров Омида Кордестани. Ранее социальная сеть оказалась в центре скандала, отметив одно из сообщений президента США Трампа как заведомо ложное. После этого Трамп подписал указ, в соответствии с которым социальные сети на территории США лишатся защиты от претензий по редактированию контента.

В свою очередь, компания Facebook пояснила, что будет считать многие записи президента США Дональда Трампа оскорбительными, но не станет подвергать их цензуре.

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