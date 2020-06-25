Брюссель, , 23:39 — REGNUM Премьер-министр Косово Авдулла Хоти 25 июня прибыл в Брюссель, где провел встречи с высокопоставленными чиновниками Евросоюза, в том числе председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем, главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Европарламента Дэвидом МакАллистером.

В ходе пресс-конференции, прошедшей после данных встреч, политик заявил, что в настоящее время Косово приобрело достаточный институциональный авторитет для того, чтобы преодолеть любую ситуацию. Имелся в виду, очевидно, вызов президента Косово Хашима Тачи в качестве обвиняемого в Специальный Трибунал по Косово в Гааге. При этом Хоти заявил, что диалогу между Сербией и Косово «нет альтернативы».

По словам Хоти, в настоящий момент ключевым вопросом является предоставление Косово безвизового режима с ЕС, поскольку Косово выполнило все поставленные Еврокомиссией условия.

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