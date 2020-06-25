Бишкек, , 20:38 — REGNUM Депутаты парламента Киргизии сегодня, 25 июня, рассмотрели проект закона «О манипулировании информацией», предлагающий создать специальный орган, который будет следить за тем, чтобы интернет-провайдеры защищали своих клиентов от контента, связанного с терроризмом, насилием, детской порнографией и распространением фейков.

Противники законопроекта утверждают, что принятие этого документа нарушит конституционные права граждан и повлечет за собой ограничение свободы слова, а также отметили отсутствие технической возможности его реализации в полной мере.

В свою очередь сторонники законодательной инициативы утверждают, что законопроект не несет угрозы для свободы слова, акцентировав внимание на том, что аналогичные законы уже приняты во всех демократических странах для борьбы с распространением клеветы и фейков.

По итогам голосования парламент одобрил закон «О манипулировании информацией» сразу во втором и третьем чтениях.

За новый закон проголосовали 79 присутствовавших на заседании депутатов, против — только десять народных избранников (всего в парламенте республики числятся 120 депутатов). Теперь судьбу законопроекта будет решать президент.

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