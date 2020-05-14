Бишкек, , 18:09 — REGNUM Парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение проект закона о создании нового органа, который будет следить за тем, чтобы интернет-провайдеры защищали своих клиентов от контента, связанного с терроризмом, насилием, детской порнографией и распространением фейков.

По мнению автора законопроекта, депутата Гульшат Асылбаевой отсутствие надлежащего контроля за поступающей в интернет информации затрагивает широкое поле интересов — от конфиденциальных данных и политики до общественного порядка и национальной безопасности государства.

Парламентарий отмечает, что аналогичные законы уже приняты в Германии — в январе 2018 года, во Франции — в ноябре 2018 года и в Великобритании — в апреле 2019 года.

За нарушение предлагаемого закона «О манипулировании информацией» Асылбаева предлагает привлекать топ-менеджеров интернет-провайдеров к ответственности, на сами компании накладывать крупные штрафы, и блокировать принадлежащие им сайты-нарушители.