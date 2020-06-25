Бишкек, , 19:00 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил бывшему президенту Киргизии Курманбеку Бакиеву два земельных участка общей площадью в 70 соток близ своей резиденции на побережье Заславского водохранилища в Минске, передает «Tut.by».

О передаче в пожизненное наследуемое владение беглому экс-руководителю киргизского государства земель, расположенных в элитном районе белорусской столицы, Лукашенко распорядился еще в середине марта 2020 года.

Издание отмечает, что семье бывшего президента Киргизии также принадлежит дом в микрорайоне Лебяжий в столице Белоруссии. Этот двухэтажный особняк, построенный в 2015 году на улице банкиров, Курманбек Бакиев год назад подарил дочери.

ИА REGNUM напоминает, что власти Белоруссии отказываются выдавать киргизскому правосудию экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева, свергнутого 7 апреля 2010 года в ходе «Апрельской революции», укрывшегося с гражданской женой и младшими детьми в Минске и получившего белорусское гражданство.

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