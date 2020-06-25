Москва, , 14:51 — REGNUM Сроки дальнейших контактов президента России Владимира Путина с его киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым будут согласованы по дипломатическим каналам. Об этом 26 июня рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Дальше контакты (между Россией и Киргизией) на высшем уровне будут продолжаться в зависимости от тех сроков, которые будут согласованы по дипканалам», — заявил пресс-секретарь.

Также он отметил, что график таких встреч в перспективе уже ясен и включает в себя многосторонние мероприятия, встречи по линии Евразийского экономического союза и т.д., а их сроки будут определены в связи с развитием ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

Также Песков выразил признательность делегации Киргизии за то, что она во главе с президентом страны смогла приехать на парад Победы в Москве, который состоялся 24 июня.

«К сожалению, во время обычного, рутинного тестирования было выявлено несколько инфицированных в делегации и президентом Киргизии было принято решение не принимать участие в параде с тем, чтобы не подвергать опасности здоровье прежде всего ветеранов, которые присутствовали на параде, а также других глав государств, которые были на тех же трибунах», — подчеркнул пресс-секретарь и высказал признательность главе Киргизии за такое решение.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможности присутствия президента Белоруссии Александра Лукашенко на церемонии торжественного открытия Ржевского мемориального комплекса, который установлен в Тверской области, куда его ранее пригласил президент России Владимир Путин, в настоящее время прорабатывается.