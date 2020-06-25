Москва, , 13:19 — REGNUM Вопрос о возможности присутствия президента Белоруссии Александра Лукашенко на церемонии торжественного открытия Ржевского мемориального комплекса, который установлен в Тверской области, куда его ранее пригласил президент России Владимир Путин, в настоящее время прорабатывается. Об этом 26 июня сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, такая возможность прорабатывается», — заявил пресс-секретарь в ответ на соответствующий вопрос.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие Ржевского мемориального комплекса.

Напомним, мемориал Советскому солдату установлен на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны и располагается у деревни Хорошево в Ржевском районе Тверской области. Проект реализовывало Российское военно-историческое общество при поддержке Союзного государства, Минкультуры РФ и правительства Тверской области.