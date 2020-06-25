Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Официальное согласие на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии страны будет дано Джозефом Байденом во время партийного съезда, который состоится в августе в городе Милуоки (штат Висконсин). Об этом 26 июня сообщает телеканал NBC News.

Также уточняется, что сам съезд будет проведен по преимуществу в формате онлайн, так как из-за угрозы распространения коронавируса его кандидатов попросят остаться дома.

«Проконсультировавшись с представителями здравоохранения по поводу пандемии COVID-19, организаторы съезда объявляют сегодня о решении, что делегациям от штатов не надо планировать поездки в Милуоки, а надо планировать выполнение официальной части, связанной со съездом, удаленным способом», — приводит NBC заявление Национального комитета американской Демпартии.

Кроме этого, отмечается, что штат Висконсин имеет для демократов особенное значение в связи с желанием победить на выборах президента, так как в 2016 году Трамп обошел там Хилари Клинтон с минимальным отрывом.

При этом предвыборный штаб президента США Дональда Трампа собирается провести полноценный общий съезд Республиканской партии в августе во Флориде с измерением температуры, соблюдением безопасной дистанции и раздачей защитных масок, а также антибактериальных гелей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 24 июня стало известно, что бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу на праймериз (первичных выборах) Демпартии США в американском штате Нью-Йорк .