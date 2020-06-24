Олбани, США, , 06:25 — REGNUM Победу на праймериз (первичных выборах) в американском штате Нью-Йорк одержал бывший вице-президент США Джо Байден, сообщает издание The New York Times.

Обработка бюллетеней продолжается, но по данным газеты, политик набрал в регионе Нью-Йорк 66,2%. Его соперник по праймериз сенатор Берни Сандерс, который снялся с перевыборной гонки в апреле, получил голоса 19,3% избирателей.

Изначально первичные выборы в штате должны были пройти 28 апреля, однако дату пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня Джо Байден выиграл праймериз в штате

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