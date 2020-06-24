Берлин, , 19:29 — REGNUM Изменение климата стало во всем мире одной из серьезных угроз для стабильности, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Берлинской конференции по вопросам климата и безопасности.

По его словам, в связи с этим германские власти решили поставить последствия изменения климата на мир и безопасность во главу угла во время своего членства в Совете Безопасности ООН.

«Во время нашего председательства в Совете Безопасности ООН в июле мы проведем дискуссии по этой теме на высоком уровне», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская компания Amazon объявила о создании фонда The Climate Pledge Fund, призванного помочь в борьбе с выбросами парниковых газов.

Главной целью фонда с первоначальным вложением на $2 млрд станет поддержка компаний, разрабатывающих технологии по снижению парниковых выбросов.

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