Улан-Удэ, , 05:55 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил готовности пойти на второй срок в 2022 году. Условием для этого, по его словам, должна стать поддержка местными жителями, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

«Будет день — будет пища. Честно, я не берусь загадывать. Я, конечно, намерен пойти на второй срок, я об этом говорил уже. В том числе голосование по поправкам в Конституцию покажет, на самом деле, какое у жителей республики отношение ко мне», — отметил он.

Глава подчеркнул, что результаты голосования станут оценкой его работы в качестве руководителя региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он отмечал, что «обнуление» сроков президента России является гарантией внутренней и внешней стабильности как минимум до 2024 года. По его словам, в условиях, когда весь мир «штормит», делиться на группы очень опасно. Поэтому даже теоретическая возможность для президента пойти на новый срок поможет сохранить стабильность.

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