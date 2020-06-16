Улан-Удэ, , 11:58 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов обсудил с представителями молодёжных организаций республики участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, «Диалог на равных» состоялся 15 июня в онлайн-режиме.

По мнению главы, у молодёжи есть свой взгляд на мир и собственное позиционирование в обществе. Поэтому среди молодых людей, в частности, модно быть «против». Однако в важных вопросах, как при внесении поправок в Конституцию, глава считает нужным иметь свою собственное мнение.

«Молодёжи в отношении Конституции сложнее проявить собственную позицию, потому что кажется, что тебя тут же «заклюют». Скажут, ты прогнулся, тебя купили. Но ведь ты, выражая свое мнение и являешься патриотом, ты будущее своей страны, своих детей и родителей», — отметил он.

Последнее, по мнению главы, и является показателем независимости и смелости. Алексей Цыденов отметил, что проголосовать «за» изменения и получить шквал критики является позицией, что важнее модных трендов.

Как сообщало ИА REGNUM, в девяти отдалённых районах Бурятии уже началось досрочное голосование с 15 июня. Однако итоги будут подводиться в день общероссийского голосования.

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