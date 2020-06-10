Улан-Удэ, , 07:30 — REGNUM «Обнуление» сроков президента России является гарантией внутренней и внешней стабильности как минимум до 2024 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии, об этом заявил глава региона Алексей Цыденов в интервью телеканалу «Бурятия».

"Обнуление сроков — это сейчас главный аргумент, который оппозиционные силы и прочие приводят, говоря, что всё ведется ради одной нормы. Я сказал, что поправки, которые прописываются в Конституции, как раз отрывают стабилизацию социальной защиты от какой-то личности», — отметил он.

По его словам, неизвестно, что будет после 2024 года, однако поправка повлияет на то, как страна будет жить до этого момента. В случае, если поправка не получит одобрения, то Владимир Путин может лишиться даже теоретических возможностей переизбираться. В этом случае Россию, по мнению главы Бурятии, может ждать возвращение в 90-е годы.

«Одни олигархи группируются в одну группу, другие олигархи — в другую. И готовятся делить власть, готовятся делить страну, готовятся опять переигрывать предприятия: одни — одному, другие — другому», — отметил он.

Глава подчеркнул, что в условиях, когда весь мир «штормит», делиться на группы очень опасно. Поэтому даже теоретическая возможность для президента пойти на новый срок поможет сохранить стабильность.

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