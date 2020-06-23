Москва, , 14:38 — REGNUM Российский президент Владимир Путин при работе над статьёй о Второй мировой войне пользовался только первоисточниками — документами из архивов. Об этом заявил 23 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он назвал неверным замечание одного из историков о том, что использованное в статье высказывание лидера нацистов Адольфа Гитлера не является аутентичным. В данном случае разное прочтение совершенно исключено, подчеркнул Песков.

«Всё, что используется в этой статье, является не передачей чьих-то слов, а прямым цитированием документов из архивов», — сказал представитель Кремля, добавив, что именно в этом ценность статьи.

Путин, по его словам, работал с Росархивом, с историками, сам живо знакомился с теми документами, которые ему передавали.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня статья Владимира Путина о событиях, связанных со Второй мировой войной, вышла в американском журнале The National Interest. Днём позже она была опубликована пресс-службой Кремля на русском языке.

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